Campeã França e surpreendente Marrocos lutam por lugar na final

A campeã França e o surpreendente Marrocos vão disputar esta quarta-feira a segunda vaga na final do campeonato do Mundo de futebol, juntando-se assim à Argentina, que na terça-feira bateu a Croácia por 3-0, na competição a decorrer no Qatar.

A França, que depois do êxito em 1998, em casa, voltou a conquistar o título há quatro anos, após o 4-2 sobre a Croácia na final do Rússia2018, tem a motivação de lutar pelo seu terceiro cetro, tendo como penúltimo obstáculo um inesperado adversário, que já fez história na competição.

A presença de Marrocos nas meias-finais, garantida à custa de Portugal, a quem venceu por 1-0 nos 'quartos', é já o maior feito do futebol africano e um marco no Mundo árabe.

O selecionador Walid Regragui é o arquiteto do conto de fadas dos marroquinos, que surpreenderam ao impor-se no grupo F com sete pontos, mais dois do que a Croácia, com cinco, afastando assim a Bélgica, com quatro, enquanto o Canadá terminou a zeros.

Depois, os magrebinos impuseram-se a Espanha nos oitavos de final, no desempate por penáltis após o 0-0, e a Portugal nos 'quartos', com 1-0 sobre a equipa orientada por Fernando Santos.

Após cinco jogos, quatro dos quais contra adversários com pergaminhos internacionais, Marrocos sofreu somente um golo, marcado na própria baliza, pelo defesa Nayef Aguerd no êxito por 2-1 sobre o Canadá.

A França, que alberga no país uma imensa comunidade marroquina, bateu a Austrália por 4-1 e a Dinamarca por 2-1, antes de ser surpreendida pela Tunísia (0-1), quando já estava qualificada.

Já a eliminar, superiorizou-se tranquilamente à Polónia por 3-1 nos 'oitavos' e bateu a Inglaterra, por 2-1, num desafio bem mais complicado, nos quartos de final.

Na terça-feira, na primeira meia-final, a Argentina venceu a Croácia por 3-0, com um golo de Messi, de penálti, e dois tentos de Julián Alvarez e garantiu a sua sexta final, depois de se sagrarem campeões em 1978 e 1986 e finalistas vencidos em 1930, 1990 e 2014.