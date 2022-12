Chefe da claque dos Super Dragões já está a caminho do Qatar para apoiar a seleção de Portugal

Fernando Madureira, chefe da claque dos Super Dragões, está a caminho do Qatar para apoiar a seleção de Portugal, na partida com Marrocos, a contar para os quartos de final do Mundial Qatar 22.Macaco, como é conhecido no mundo do futebol, viajou esta madrugada de sábado, a partir do aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, em direção a Doha, com escala em Amesterdão, na Holanda."Vou fazer uma viajem de cerca de oito horas e devo chegar mesmo em cima da hora do jogo com a seleção de Marrocos. Mesmo que não consiga estar nessa partida, vou estar nas meias-finais e na final a apoiar Portugal", disse, ao, O responsável pelos Super Dragões.