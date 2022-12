Comitiva portuguesa regressa a Portugal sem dez jogadores

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou, este sábado, que alguns jogadores foram autorizados a juntar-se às famílias e não vão regressar com o resto da comitiva nacional a Portugal já este domingo.Rui Patrício, Raphael Guerreiro, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão, Bruno Fernandes, Matheus Nunes, Rúben Neves, Bernardo Silva, João Cancelo e Diogo Dalot são os nomes dos jogadores que vão permanecer no Qatar. Os restantes vão embarcar rumo a Lisboa, este domingo, com chegada marcada para as 17h15.A seleção portuguesa foi eliminada do Mundial 2022 depois de ter perdido por 1-0 frente a Marrocos. Esta que é a primeira vez que uma seleção africana chega às meias-finais de um campeonato do mundo.