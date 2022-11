Craque do Gana Daniel Amartey exibe mensagem cristã em país muçulmano

O jogador da seleção do Gana Daniel Amartey exibiu, esta quinta-feira, um excerto da Bíblia impresso numa camisola branca usada debaixo do equipamento no jogo inaugural dos africanos contra a equipa de Portugal no Mundial 2022 do Qatar.

Amartey, que joga em Inglaterra, no Leicester, mostrou uma parte do Salmo 23 da Bíblia ("O Senhor é o meu pastor, nada me faltará") num momento em que levantou a camisola da seleção do Gana.

A fé parecer ser uma forma de vida para Amartey. Numa entrevista, confessou agradecer repetidamente a Deus e admitiu que, após os treinos, ouve música gospel para relaxar.

A manifestação de Amartey foi feita no Qatar, país oficialmente islâmico que recebe o Mundial de Futebol de 2022 e onde 70% da população é muçulmana.