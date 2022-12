"Devíamos estar todos mais unidos e não estragar o ambiente da seleção": Félix faz apelo aos críticos de Ronaldo

O jogador da seleção nacional de futebol, João Félix apelou aos portugueses "para estarem mais unidos" e "não tentarem estragar o ambiente da selecção", esta sexta-feira em conferência de imprensa, no Qatar.



Quando questionado sobre a influência de Crstiano quando joga, Félix disse que "não sinto obrigação de passar a bola ao Cristiano" e "Quando está no campo dá-nos coisas que não existem quando não está".



Félix acrescentou ainda que "a identidade da equipa é sempre a mesma, esteja Ronaldo a jogar, ou não".



Também foi questionado sobre as diferenças do Atlético para a seleção, com os jornalistas a afirmarem que o jogador é mais feliz a jogar por Portugal e a questionarem se vai sair do clube, ao que Félix respondeu "neste momento não penso no Atlético, só estou preocupado em dar alegrias a todos os portugueses".