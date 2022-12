A seleção marroquina apurou-se, este sábado, para as meias-finais do Mundial 2022 e os festejos dos adeptos terminaram em confrontos com as forças de segurança nos Campos Elíseos, em França.De acordo com o jornal Le Fígaro, 1220 polícias foram mobilizados para a capital e subúrbios cerca das 16h locais e detiveram 36 pessoas.As comemorações com morteiros contra as forças de segurança levaram as autoridades a disparar gás lacrimogéneo.