França é a primeira seleção a garantir lugar nos oitavos de final no Mundial2022

A França garantiu este sábado um lugar nos oitavos de final do Mundial2022, depois de ter vencido a Dianamarca por 2-1 no jogo a contar para a segunda jornada.

A selecção gaulesa é a primeira equipa a garantir lugar na próxima fase do campeonato do mundo de futebol.

Os franceses venceram a Dinamarca por duas bolas a uma, com Kylian Mbappé a apontar os dois golos gauleses e Andreas Christensen a fazer o único tento dinamarquês.

Para as restantes equipas do grupo D ainda continua tudo em aberto, uma vez que a França segue em primeiro lugar com seis pontos, Austrália em segundo com três, Dinamarca em terceiro com um e Tunísia em quarto também com um.