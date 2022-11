Inglaterra e Estados Unidos empatam em jogo sem golos

A selecção de Inglaterra empatou esta sexta-feira com os Estados Unidos no jogo da segunda jornada do Mundial2022, mas continua na liderança do grupo B.

No jogo que teve início às 20h, na cidade de Al Khor, no estádio Al-Bayt, no Qatar, nenhum dos eternos rivais, Inglaterra e Estados Unidos, conseguiu ir além do empate num jogo em que não existiram golos.

Com este resultado e após o Irão ter derrotado o País de Gales no outro jogo do grupo B. A Inglaterra continua em primeiro com quatro pontos, seguida pelo Irão que tem três, os Estados Unidos ocupam a terceira a posição com dois e por último os gauleses com um.