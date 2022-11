Japão vence a Alemanha por 2-1

A seleção do Japão venceu a Alemanha, esta quarta-feira, por 2-1 tornando-se esta uma das grandes surpresas do Mundial 2022.O primeiro jogo do grupo E começou com a Alemanha a tomar as rédeas da partida desde cedo, tendo Ilkay Gündogan marcado, aos 33 minutos, o primeiro golo de penálti e colocado os alemães em vantagem.No entanto, Ritsu Doan, aos 75, e Takuma Asano, aos 83, dois jogadores que saltaram do banco e atuaram na Alemanha, no Friburgo e no Bochum, respetivamente, selaram a reviravolta.O Japão materializou hoje a segunda grande surpresa no Mundial2022 de futebol, depois do triunfo da Arábia Saudita sobre a Argentina, ao vencer a Alemanha por 2-1, em Doha.

O segundo encontro da primeira jornada do Grupo E realiza-se ainda hoje, pelas 16h00 (em Lisboa), com a Espanha, campeã mundial em 2010, a enfrentar a Costa Rica.