Jornalista norte-americano morre durante a cobertura do jogo Argentina-Países Baixos

O jornalista norte-americano Grant Wahl morreu, esta sexta-feira, enquanto cobria o jogo Argentina-Países Baixos, no Qatar.



O agente de Wahl, Tim Scanlan, revelou que o jornalista parece ter sofrido de "um tipo de dor aguda durante o tempo extra do jogo dos quartos de final". Segundo a agência Reuters, Scanlan disse ainda que foram realizadas tentativas de reanimação a Wahl na tribuna de imprensa do Estádio Lusail, antes de ser transportado para o hospital local onde foi confirmada a morte.

"Estamos todos emocionados com o que aconteceu, é realmente traumático", afirmou o agente, que deixou a sua homenagem ao jornalista:"Ele era um verdadeiro defensor do jogo, tanto para os homens como para as mulheres, e preocupava-se profundamente com o desporto. Era empático e um escritor verdadeiramente brilhante".

A Federação de Futebol dos Estados Unidos usou a rede social Twitter para lamentar a morte de Wahl, numa publicação em que se pode ler: "Temos o coração partido depois de sabermos o que aconteceu". A mulher do jornalista comentou "estou em completo choque", de acordo com a agência de notícias Reuters.

Os organizadores do campeonato do mundo no Qatar e o ‘Supreme Committee for Delivery and Legacy’ (SC) também apresentaram as suas condolências à família, amigos e colegas de comunicação social do jornalista norte-americano.

O porta-voz do SC disse que o comité se encontra "em contacto com a embaixada dos Estados Unidos da América para assegurar que o transporte do corpo é feito segundo os desejos da família".

Gianni Infantino, presidente da FIFA, também apresentou condolências: "O amor de Wahl pelo futebol era imenso e a sua falta será sentida por todos os que acompanham o jogo a nível global".

Wahl tinha sido retido em novembro, num ponto de controlo de segurança de um estádio do Campeonato do Mundo, quando tentou entrar com uma camisola arco-íris em apoio à comunidade LGBTQ. Na altura, o jornalista disse que a segurança do Campeonato do Mundo lhe negou a entrada no inicio do jogo dos Estados Unidos contra o País de Gales, no Estádio Ahmad Bin Ali, e pediram-lhe que retirasse a camisola. No Qatar, as relações entre pessoas do mesmo sexo são ilegais.