Loucura em Buenos Aires: Adepto atira-se de viaduto para autocarro dos campeões mundiais

Milhões de argentinos inundaram, esta terça-feira, as ruas de Buenos Aires para celebrar a vitória do Mundial 2022 e, num dos vídeos partilhados nas redes sociais, é possível ver um adepto a atirar-se de um viaduto para o autocarro onde seguiam os jogadores. Um outro adepto tentou o mesmo, mas acabou por falhar e cair no chão.As multidões enormes paralisaram o desfile do autocarro, o que impediu os jogadores de continuar o trajeto até ao monumento central do Obelisco por este meio, como previsto, por questões de segurança. Os meios de comunicação locais estimam quatro milhões de pessoas concentradas nas avenidas da cidade.Os atletas foram então transferidos do autocarro para helicópteros. "Os Campeões do Mundo estão a sobrevoar toda a rota em helicópteros, porque se tornou impossível continuar o desfile no autocarro", escreveu a porta-voz presidencial Gabriela Cerruti, na rede social Twitter.Imagens televisivas mostraram a enorme multidão à espera da equipa, em redor do Obelisco central. Muitos adeptos juntaram-se nas autoestradas para tentar vislumbrar os campeões de regresso, numa das maiores afluências da história.Os argentinos ergueram placas com a cara de Messi, e do falecido ícone do futebol Diego Maradona, tocaram instrumentos e subiram a postes de iluminação ou paragens de autocarros.A capital argentina tem estado em modo de festa, desde a vitória sobre a França, na final de domingo, no Qatar. As celebrações têm ajudado a mascarar a crise económica da nação sul-americana que luta contra uma das taxas de inflação mais altas do mundo.