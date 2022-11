Mãe de estrela do Gana implorou ao filho que conseguisse camisola de CR7

Portugal joga esta quinta-feira com o Gana naquele que é o primeiro jogo da Seleção Portuguesa no Mundial2022 e a mãe do jogador ganês, Inãki Williams, implorou ao filho que conseguisse uma camisola do capitão português, Cristiano Ronaldo.

Madam Antwiwaa, mãe de Inãki, é assumidamente uma grande fã do astro português e ao mesmo tempo que deseja que o filho consiga ter impacto no primeiro jogo do grupo H, também espera conseguir uma camisola do capitão da seleção das quinas.

"Apesar de querer que o Gana vença Portugal esta quinta-feira, pedi ao Inãki que fizesse todos os esforços possíveis para me conseguir uma camisola do Cristiano Ronaldo", revelou Antwiwaa em declarações ao ghanasoccernet.com.

Williams chegou a jogar pela seleção de futebol espanhola, mas em junho de 2022 decidiu representar a seleção do país de origem dos seus pais, o Gana.