Marcelo sobre a ida Qatar: "Se houver concordância da AR, eu vou pela Selecção nacional, pelo interesse nacional"

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta sexta-feira, em Fátima após o encerramento do Congresso Nacional de Hotelaria e Turismo, em Fátima, que vai pedir autorização à Assembleia da República para a deslocação ao Campeonato do Mundo de Futebol, que se realiza no Qatar."Se houver concordância da AR, eu vou pela Selecção nacional, pelo interesse nacional que se justifica", admitiu, após apelos para que não se desloque a um país que não respeita os Direitos Humanos.Questionado pelos jornalistas sobre as declarações polémicas proferidas esta quinta-feira sobre o facto do Qatar não respeitar os direitos humanos, e que o importante era "concentrar na equipa", o Chefe de Estado, garantiu que não foi questionado sobre o tema e que foi ele próprio que o chamou à colação. "Pareceu-me que naquele contexto tinha de falar sobre os direitos humanos", admitiu."É preciso que haja concordância entre o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República e o Primeiro-Ministro", acabou por concluir.