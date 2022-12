"Não gostei mesmo nada das imagens que vi do Cristiano": Fernando Santos sobre polémica substituição do capitão

O selecionador nacional, Fernando Santos, falava hoje aos jornalistas durante uma conferência de imprensa e questionado sobre a polémica substituição de Cristiano Ronaldo no jogo contra a Coreia do Sul respondeu: "Não gostei mesmo nada das imagens que vi do Cristiano".Fernando Santos tinha dito na conferência de imprensa depois do jogo contra a Coreia do Sul que Ronaldo estava a falar para o jogador coreano e que não tinha percebido bem as palavras proferidas pelo capitão da seleção portuguesa porque estava muito longe. Agora, depois de ter visto as imagens, disse que não gostou mesmo nada do que viu mas que é um assunto que "se resolve em casa e está resolvido".Após a atitude de Cristiano Ronaldo, Fernando Santos foi questionado se mesmo assim seria titular, ao que o selecionador disse: "O jogo é amanhã e como sempre, os jogadores só vão saber o onze titular quando eu chegar ao estádio".Também foi questionado sobre Ronaldo e a eventual transferência para o Al-Nassr e respondeu: "Só soube antes de entrar para aqui, não falei com ele sobre isso, mas garanto que o Cristiano está totalmente focado no campeonato do mundo".O selecionador ainda disse que "quem joga por Portugal tem de jogar sempre para ganhar" e que "temos capacidade para vencer o jogo, estamos totalmente focados, queremos continuar no mundial".Após a atitude de Cristiano Ronaldo, Fernando Santos foi questionado se mesmo assim seria titular, ao que o selecionador disse: "O jogo é amanhã e como sempre, os jogadores só vão saber o onze titular quando eu chegar ao estádio".Portugal e Suíça defrontam-se nos oitavos de final do Mundial2022, na terça-feira, a partir das 22h00 locais (19h00 em Lisboa), no Estádio de Lusail, num encontro que será dirigido pelo árbitro mexicano César Ramos.