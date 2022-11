Organização comunica assistências acima da lotação máxima dos estádios

A organização do Mundial2022 de futebol, no Qatar, comunicou esta segunda-feira assistências para o Inglaterra-Irão e o Senegal-Países Baixos acima da lotação máxima oficial dos respetivos estádios, após já o ter feito para o jogo de abertura no domingo.

A goleada por 6-2 dos ingleses aos iranianos, treinados por Carlos Queiroz, tem registada na ficha de jogo uma assistência de 45 334 pessoas, quando a lotação máxima do Estádio Internacional Khalifa, comunicada também pela organização, é de 40 mil.

O mesmo aconteceu no Estádio Al Thumama, com 41 721 pessoas registadas na ficha de jogo, disponível no sítio 'online' da FIFA. O Qatar considera que este recinto desportivo tem capacidade para albergar 40 mil adeptos.

O mesmo já tinha acontecido no jogo inaugural, em que o Equador derrotou os anfitriões por 2-0, foram comunicados 67 372 no Estádio Al Bayt, cuja capacidade máxima é de 60 mil.