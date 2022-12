Portugal realiza último treino antes do jogo com Marrocos

A seleção portuguesa de futebol realiza esta sexta-feira o último treino antes do jogo dos quartos de final do Mundial2022, com Marrocos, numa sessão em que Rúben Dias já deverá trabalhar em pleno no relvado.

Portugal tem um treino agendado para as 16h30 locais (13h30 em Lisboa), em Al-Shahaniya, com os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas, prevendo-se que o central esteja às ordens de Fernando Santos, depois de na véspera se ter limitado a fazer trabalho específico no ginásio.

O selecionador deverá contar, assim, com os 24 jogadores que tem à disposição no Qatar, num grupo que já não inclui Danilo Pereira e Nuno Mendes, que regressaram ao Paris Saint-Germain para continuar o tratamento às respetivas lesões.

Antes do treino, às 14h00 locais (11h00), Fernando Santos e João Félix falarão em conferência de imprensa, de antevisão à partida com os marroquinos, no Centro Nacional de Congressos do Qatar.

Logo de seguida, às 14h45 (11h45), realizar-se-á, no mesmo local, a conferência de imprensa da seleção marroquina, com o selecionador Walid Ragregui e o jogador Ahmed Tagnaouti.

Portugal e Marrocos vão defrontar-se nos quartos de final do Mundial2022, no sábado, a partir das 18h00 locais (15h00 em Lisboa), no Estádio Al Thumama, em Doha.