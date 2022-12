A seleção portuguesa que ficou apurada , esta terça-feira, para os quartos de final do Mundial de futebol de 2022 após vencer a Suíça por 6-1 vai defrontar Marrocos este sábado.O jogo está marcado para as 15h00 (em Lisboa), no Estádio Al Thumama, em Doha.Marrocos qualificou-se, esta terça-feira, para os quartos de final do Mundial, ao vencer a Espanha por 3-0, no desempate por penáltis, no sétimo encontro dos 'oitavos', em Doha.