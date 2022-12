Precaução em França para emotivo jogo contra Marrocos

As autoridades francesas admitem que Paris e outras cidades registem desacatos devido ao jogo de hoje entre França e Marrocos, independentemente do resultado, motivando anúncio de reforço policial pelo ministro do Interior e apelos ao encerramento dos Campos Elísios.

O jogo França-Marrocos do Mundial de Futebol do Qatar domina a atualidade em França e enquanto os adeptos tentam adivinhar a tática do selecionador francês Didier Deschamps ou quantos golos poderá marcar a 'estrela' dos 'bleus', Kylian Mbappé, as autoridades estão preocupadas com possíveis desacatos, quer ganhem os franceses ou os marroquinos.

Estima-se que haja em França entre 500 a 700 mil cidadãos marroquinos, com muitos a terem dupla nacionalidade.