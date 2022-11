Qatar fora do Mundial após empate dos Países Baixos com o Equador

O Qatar está fora do Mundial2022 depois dos Países Baixos terem empatado com o Equador, o que eliminou totalmente as esperanças do país organizador de poder continuar no torneio.



Esta é a primeira vez que o país que organizou a competição está fora da mesma, apenas à segunda jornada. O empate dos Países Baixos com o Equador por 1-1 foi o suficiente para enviar os qataris para o sofá, uma vez que já estão em casa.



No último domingo, a seleção organizadora perdeu 0-2 contra a seleção do Equador, tornando-se a primeira equipa realizadora do torneio a perder o jogo inaugural.



O Qatar ainda vai defrontar os Países Baixos, mas mesmo que vença o jogo fica apenas com três pontos, equanto que a seleção neerlandesa e o Equador já alcançaram os quatro e estão na liderança do Grupo A .



Apenas o primeiro e segundo lugar de cada grupo conseguem garantir lugar na próxima fase do Mundial2022, os 16 avos de final.