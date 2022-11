Seleção feminina lucra mais com passagem masculina aos oitavos do Mundial que com as próprias vitórias

Foi revelado esta quarta-feira que a seleção nacional de futebol feminino dos Estados Unidos (USWNT) ganhou mais dinheiro com a seleção masculina atingir os oitavos de final do Mundial 2022 do que com as vitórias nos campeonatos do mundo em 2015 e 2019.

Como resultado do acordo de igualdade salarial celebrado no início deste ano entre a Federação de Futebol dos Estados Unidos, a Associação Nacional de Jogadoras e Jogadores da Seleção Nacional de Futebol, as equipas masculinas e femininas dividem todos os ganhos que sejam obtidos com o campeonato do mundo.

De acordo com o canal de notícias norte-americano CNN, a presidente da Federação de Futebol dos Estados Unidos, Cindy Parlow Cone, disse em maio que "este acordos mudaram o jogo para sempre nos Estados Unidos e têm o potencial de mudar o jogo em todo o mundo".

No site oficial da FIFA estão descaracterizados todos os prémios para as seleções no Mundial2022 masculino, onde podemos observar que as equipas que terminarem entre a nona e a décima sexta posição, ou seja, aquelas que são derrotadas nos oitavos de final, ganham 13 milhões de dólares.

Isso significa que a USWNT vai ganhar, pelo menos, seis milhões de euros milhões pela prestação da equipa masculina, até agora, no Qatar. Se os americanos derrotarem os Países Baixos na eliminatória que vai ser disputada no dia três de Dezembro, o valor do prémio vai aumentar.

A equipa de futebol feminino dos estados unidos arrecadou um total de seis milhões de euros por ter vencido o campeonato do mundo em 2015 e 2019, com os prémios a serem de dois e quatro milhões respetivamente.

Entretanto, no campeonato do mundo masculino deste ano, o vencedor do torneio vai receber cerca de 40 milhões de euros e o prémio total em dinheiro para o país vencedor é de 425 milhões, número que é catorze vezes superior ao prémio da competição homóloga feminina.