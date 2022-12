Seleção Nacional já está a caminho de Lisboa

A Seleção Nacional está de regresso a casa, esta manhã, depois de na noite de sábado se ter despedido do Mundial do Qatar.O avião que transportou grande parte da comitiva lusa descolou de Doha por volta das 9 da manhã, estando a chegada a Lisboa prevista para as 17h15.Dez jogadores não viajam neste avião, pois decidiram ficar no Qatar com as respetivas famílias. São eles Rui Patrício, Raphaël Guerreiro, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão, Bruno Fernandes, Matheus Nunes, Rúben Neves, Bernardo Silva, João Cancelo e Diogo Dalot.Portugal afastado do Mundial'2022, ao perder nos quartos de final com Marrocos, por 1-0, com um golo de Youssef El-Nesyri.