200 adeptos detidos em França após vitória da Argentina

Mais de 200 pessoas foram detidas no domingo em França depois de confrontos com a polícia, na sequência da derrota francesa frente à Argentina no mundial de futebol no Qatar.

Após o jogo, foram detidas em várias cidades 227 pessoas pertencentes a grupos de apoiantes da seleção, que se envolveram em desacatos e em confrontos com a polícia, de acordo com o Ministério do Interior francês.

Cerca de 50 das detenções ocorreram em Paris, onde a maior parte dos adeptos se reuniram, nomeadamente nos Champs-Élysées.

Alguns dos apoiantes lançaram foguetes contra a polícia, que tinha organizado um dispositivo de 14.000 agentes em toda a França. Alguns policias sofreram ferimentos ligeiros,

A Argentina conquistou no domingo, pela terceira vez, o Mundial de futebol ao vencer a França por 4-2 no desempate por grandes penalidades, após 3-3 nos 120 minutos.