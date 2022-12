A comitiva portuguesa fez, esta manhã, a habitual caminhada para descontrair antes de um jogo.A Federação Portuguesa de Futebol publicou, no twitter, uma fotgrafia com alguns elementos da seleção com a seguinte legenda: "The calm before the STORM" (a calma antes da tempestade).A seleção portuguesa defronta, este sábado, Marrocos por um lugar nas meias finais do Mundial do Qatar.