Vincent Aboubakar, ex-jogador do FC Porto, decidiu esta sexta-feira o jogo entre os Camarões e o Brasil ao marcar o único golo da partida aos 90+2’, com um forte remate de cabeça sem hipótese para Ederson, ex-jogador do Benfica.



Mesmo perdendo, o Brasil garantiu o primeiro lugar do grupo - vai jogar com a Coreia do Sul.









