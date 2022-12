Adeptos querem repetição da final entre a Argentina e a França. Petição tem mais de 200 mil assinaturas

Szymon Marciniak, os adeptos acreditam que não existiu qualquer falta de Dembele sobre Di Maria. A decisão de Szymon Marciniak de assinalar penálti foi decisiva para a Argentina, que não desperdiçou a oportunidade e fez o primeiro golo do encontro.









Leia também Argentina foi mais feliz na final do Mundial 2022 Mbappé sofreu falta na preparação para o contra-ataque antes do golo de Di Maria.

Uma petição para a repetição da final do Mundial 2022, disputada entre a França e a Argentina, conta até esta sexta-feira de manhã com mais de 200 mil assinaturas. Os argentinos venceram a competição após derrotarem os franceses nas grandes penalidades, mas há muitos adeptos, sobretudo franceses, que não concordam com o que aconteceu no passado domingo.Segundo avança o jornal Mirror, mais de 200 mil pessoas assinaram a petição no site francês MesOpinions para que o jogo fosse repetido, uma vez que acham que existiram irregularidades nos dois primeiros golos marcados pela Argentina.Apesar dos muitos elogios ao árbitro do encontro,Os assinantes da petição argumentam ainda que o craque francêsRecorde-se que a Argentina e a França empataram a três bolos, tendo a vitória dos sul-africanos sido decidida no desempate através de grandes penalidades.Este tipo de petições não são uma novidade no mundo do futebol, já que uma foi criada no Euro 2020, quando a França foi eliminada pela Suíça nosnpénaltis, ou quando os adeptos ingleses queriam proibir o árbitro Anthony Taylor de arbitrar os jogos do Chelsea, após um jogo contra o Tottenham.