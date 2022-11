Por pior futebol que pratique ou independentemente dos problemas com lesões e afins, a Alemanha é sempre candidata a ganhar as competições internacionais de seleções. E no Mundial do Qatar esse pressuposto mantém-se, até porque nos últimos anos o selecionador Hansi Flick e os responsáveis da Federação alemã apontaram as ‘baterias’ para este Mundial.









Ver comentários