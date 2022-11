A equipa alemã posou esta quarta-feira para a fotografia no Estádio Khalifa com a mão na boca - em protesto contra a FIFA, por não poder usar uma braçadeira especial (movimento ‘One Love’) - e acabou por sair em silêncio, vergada por uma derrota perante o Japão.



Com Morita (Sporting) no banco, de onde não saiu, a equipa nipónica entrou em modo defensivo e expectante.









