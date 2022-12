Alemanha volta a ser eliminada do Mundial na fase de grupos

Addio, adiós, auf wiedersehen... sayonara. Será mesmo tempo de deixar no passado a frase de que, no futebol, são 11 contra 11 e, no fim, ganha a Alemanha. É o segundo Mundial consecutivo em que o fim chega para os germânicos logo na fase de grupos. A vitória sobre a Costa Rica revelou-se insuficiente, depois do triunfo do Japão sobre a Espanha.





E nem o jogo desta quinta-feira - o primeiro a ser arbitrado por uma mulher, a francesa Stéphanie Frappart - foi brilhante por parte da equipa de Flick. Esteve a ganhar desde cedo, mas deixou a Costa Rica dar a volta ao resultado com dois golos, o que baralhou todo o grupo, colocando, momentaneamente, também a Espanha de fora. Nos últimos 20 minutos, a Alemanha resgatou os três pontos, mas isso só ajudou... os espanhóis. O destino germânico estava traçado.