Fatawu, extremo do Sporting, integra a lista de convocados do Gana, seleção que faz parte do grupo de Portugal, o Grupo H, juntamente com o Uruguai e a Coreia do Sul, orientada por Paulo Bento. O reforço dos leões na presente temporada foi um dos escolhidos pelo selecionador Otto Addo, numa comitiva liderada por André e Jordan Ayew, os jogadores com mais nome desta seleção africana, a par de Thomas Partey.









