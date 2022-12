António Costa considera que "Portugal está de parabéns" e felicita Paulo Bento por "grande feito"

O primeiro-ministro deu esta sexta-feira os parabéns à seleção nacional de futebol pelo apuramento para os oitavos de final do Campeonato do Mundo de Futebol, e felicitou também Paulo Bento, que garantiu a qualificação da Coreia do Sul.

"Portugal está de parabéns. Estamos nos oitavos de final, onde só estão os melhores do Mundo. Parabéns à seleção de Portugal", escreveu António Costa na sua conta oficial na rede social Twitter.

Nesta mensagem, o chefe do executivo português felicitou igualmente o selecionador da Coreia do Sul, Paulo Bento, que também garantiu a qualificação para os oitavos de final da prova, considerando-o "um grande feito".

Portugal conquistou esta sexta-feira o Grupo H do Mundial de futebol de 2022, apesar de perder por 2-1 com a Coreia do Sul, de Paulo Bento, que se qualificou para os 'oitavos', eliminando Uruguai e Gana.

A formação lusa, que já estava apurada, adiantou-se aos cinco minutos, por Ricardo Horta, mas, aos 27, Kim Young-Won empatou, depois de uma assistência involuntária de Cristiano Ronaldo, e, aos 90+1, Hwang Hee-chan selou a reviravolta.

Os sul-coreanos saltaram, assim, para o segundo lugar, beneficiando do triunfo por 2-0 do Uruguai sobre o Gana, selado por um 'bis' de Giorgian De Arrascaeta, aos 26 e 32 minutos.

Na classificação, Portugal somou seis pontos, contra quatro da Coreia do Sul e do Uruguai, com vantagem dos asiáticos nos golos marcados (4-4 contra 2-2), e três do Gana.