António Costa confirmou, à saída da tomada de posse dos novos secretários de Estado, que vai assistir ao jogo de Portugal nos oitavos de final do Mundial, frente à Suíça, na próxima terça-feira. "Claro, com certeza! (que estarei presente)", disse o primeiro-ministro português.



Ao contrário daquilo que estava inicialmente previsto, António Costa não se pôde deslocar ao Qatar (por motivos de saúde) e não esteve presente na derrota de ontem da seleção nacional frente à Coreia do Sul por 1-2.









