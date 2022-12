A Argentina venceu esta quarta-feira a Polónia por 2-0 e passou aos oitavos de final do Mundial no 1º lugar do Grupo C. Os polacos também se apuraram, na 2ª posição, com os mesmos pontos do México - beneficiaram da diferença de golos.



Com Enzo Fernández em estreia a titular - o colega benfiquista Otamendi jogou os 90’ -, a Argentina entrou com muita força atacante mas deparou-se com um muro defensivo polaco.









