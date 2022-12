A Argentina voltou a ser campeã do Mundo de futebol 36 anos depois, tendo agora como protagonista Lionel Messi. A final do Mundial do Qatar foi muito emotiva: 2-2 no tempo regulamentar; 3-3 no prolongamento; e nos penáltis a Argentina acabou por ser mais feliz. No duelo de Messi com Mbappé, este marcou mais golos na final (e no torneio), mas foi o primeiro a levantar o troféu.









