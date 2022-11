Mais do que uma surpresa, foi um escândalo a derrota da Argentina ontem com a Arábia Saudita, por 2-1.



A seleção asiática, treinada pelo francês Hervé Renard, fez bem o trabalho de casa e deu uma lição de como defender muito bem e atacar com eficácia: fez dois remates que deram dois golos e teve a bola apenas 31% do tempo útil de jogo.









