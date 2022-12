A Argentina venceu esta sexta-feira os Países Baixos por 4-3, no Mundial do Qatar e conseguiu o apuramento para as meias-finais da competição.Aos 90 minutos as duas equipas estavam empatadas a 2-2 e a igualdade não se desfez no prolongamento, pelo que a decisão foi tomada através de grandes penalidades.A seleção de Messi vai defrontar na próxima fase a Croácia, que derrotou esta tarde o Brasil.