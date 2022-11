Portugal 0-0 Gana

A equipa das quinas estreia-se esta quinta-feira no Mundial de Futebol do Qatar, pelas 16h00, e

Raphael Guerreiro, Bernardo Silva e Bruno Fernandes já contam com alguma experiência em fases finais de um campeonato do mundo de futebol.



4' Pontapé de canto, Portugal. Concedido por Alidu Seidu.

Início 1ª parte

alinha com Diogo Costa, João Cancelo, Rúben Dias, Danilo, Rapahel Guerreiro, Rúben Neves, Otávio, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Félix e Cristiano Ronaldo.Do onze inicial, escolhido por Fernando Santos, existem sete jogadores que se estreiam em fases finais de mundiais. Apenas Cristiano Ronaldo,Portugal não vence o primeiro jogo de um Mundial desde 2006, que decorreu na Alemanha. Nos últimos cinco jogos, tanto Portugal como o Gana contam com três vitórias e duas derrotas.Cristiano Ronaldo, marcou um golo frente ao Gana ,no Mundial de 2014, mostrou-se bastante emocionado no momento em que tocou o hino nacional no estádio 974.