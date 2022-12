Amrabat tem tido um papel determinante na campanha de Marrocos no Mundial, apesar de ter jogado com a Espanha infiltrado: "Fiz muita fisioterapia e para jogar precisei de levar uma injeção. Não podia dececionar os meus companheiros e o meu país."



A condição física do médio da Fiorentina não é a melhor e o departamento médico marroquino continua a manter reservas no diagnóstico sobre a sua recuperação para o jogo com Portugal, no sábado.









