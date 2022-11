"Até podiam atribui-lo a mim": André Silva fala sobre a dúvida no golo de Bruno Fernandes

"No final, a FIFA atribuiu o golo ao Bruno Fernandes... Se querem saber, até podiam atribui-lo a mim . Todos queremos fazer o melhor por Portugal e marcar, mas o mais importante é que o golo foi de Portugal. É irrelevante quem foi", afirmou o jogador.





tecnologia da bola confirmou que o capitão da equipa das quinas não lhe tocou."No final, a FIFA atribuiu o golo ao Bruno Fernandes... Se querem saber, até podiam atribui-lo a mim . Todos queremos fazer o melhor por Portugal e marcar, mas o mais importante é que o golo foi de Portugal. É irrelevante quem foi", afirmou o jogador.

O jogador da seleção nacional, André Silva, disse esta quarta-feira em conferência de imprensa que não há problema em a FIFA ter atribuído o primeiro golo de Portugal frente ao Uruguai a Bruno Fernandes. O golo tinha sido inicialmente conferido a Cristiano Ronaldo, mas a

Ainda sem qualquer minuto somado neste Campeonato do Mundo, André Silva, de 27 anos, admitiu que lhe "passa sempre pela cabeça ser titular", o que até poderá acontecer já com a Coreia do Sul, na sexta-feira, tendo em conta que Fernando Santos deverá operar algumas alterações no 'onze'.

"Todos os jogadores estão preparados e disponíveis, à exceção dos lesionados. [A titularidade] Cabe ao mister. Não sei se vai alterar ou não. Cabe-me dar o máximo e estar preparado para quando a oportunidade chegar", referiu o jogador, que conta com 52 internacionalizações e 19 golos pela seleção A.



Portugal e Coreia do Sul defrontam-se na sexta-feira, a partir das 18h00 locais (15h00 em Lisboa), no Estádio Education City, em Doha, em jogo da terceira jornada do Grupo H do Mundial2022, que decorre até 18 de dezembro, no Qatar.

A equipa das 'quinas', que assegurou a qualificação para os oitavos de final com o triunfo sobre o Uruguai (2-0), lidera o grupo, com seis pontos, mais três do que o Gana, segundo, e mais cinco face a sul-coreanos, treinados por Paulo Bento, e uruguaios, que, à mesma a hora, defrontam os ganeses.