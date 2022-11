Uma seleção que, por opção natural e clara do seu selecionador, não convoca e não conta com aquele que foi considerado o melhor lateral-esquerdo da fase de grupos da Liga dos Campeões, Grimaldo, jogador do Benfica, tem obrigação de ser candidata a ganhar o Mundial do Qatar.



A Espanha reúne um grupo de jogadores capazes de fazer sonhar os ‘nuestros hermanos’ com o título e assim repetir o feito alcançado na África do Sul, em 2010, quando conquistaram o Mundial.









Ver comentários