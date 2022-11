Autocarro da seleção portuguesa a caminho do estádio 974 no Qatar

O autocarro da seleção portuguesa está a transportar a equipa nacional para o estádio 974, onde irá decorrer o primeiro jogo de Portugal no campeonato do mundo 2022, contra o Gana.Também a seleção do Gana se encontra a caminho do estádio do Qatar.É notória a presença de inúmeros adeptos no exterior do estádio. No que respeita à comunidade portuguesa no Qatar, cerca de 1500 membros vão sair o trabalho para assistirem a este jogo que será o pontapé de partida de Portugal no mundial.O selecionador português, Fernando Santos, referiu em conferência de imprensa que aposta tudo neste jogo.A seleção portuguesa defronta a seleção do Gana esta quinta-feira, às 16h, no estádio 974, neste que é o primeiro encontro de Portugal no mundial 2022.