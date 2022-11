Seleçao Nacional já chegou ao Qatar para o Mundial2022

O avião que transportou a Seleção Nacional já aterrou no Qatar. A equipa partiu esta esta sexta-feira para o país àrabe, para disputar o Mundial de Futebol, num Airbus A340, que saiu de Lisboa cerca das 13h10.O avião da AirX aterrou no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, a meio da tarde desta quinta-feira, proveniente do Abu Dhabi, onde se encontrava estacionado depois de no passado dia 13 ter transportado de São Paulo para aquele emirado equipas de Fórmula 1 que participaram no grande prémio da cidade brasileira.Antes da partida, Cristiano Ronaldo deixou uma nova mensagem nas redes sociais, mostrando toda a confiança na seleção."Grande prova de força ontem em Alvalade, com os nossos rapazes a mostrarem toda a sua personalidade. Clara demonstração de talento e capacidade, mais uma razão para levarmos connosco na bagagem todos os sonhos do Mundo! Seja onde for, Portugal, sempre!", escreveu o capitão da Seleção Nacional, na página de Instagram.