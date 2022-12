Bélgica eliminada do Mundial2022 após empate sem golos frente à Croácia

A selação belga empatou com a Croácia 0-0, este domingo, em jogo a contar para a terceira jornada da fase de grupos do Mundial2022, no Qatar.Com este empate, os croatas contam com cinco pontos e encerram o grupo F na segunda posição, atrás de Marrocos que venceu o Canadá por 2-1.Marrocos e a Croácia vão defrontar os apurados do grupo E que jogam, esta quinta-feira, num grupo onde está tudo em aberto.A Espanha está em primeiro com 4 pontos, Japão e Costa Rica, ambos com 3 pontos, ocupam o segundo e terceiro lugar, respetivamente. A seleção alemã está em último no grupo com 1 ponto.