Bola oficial do Mundial2022 tem tanta tecnologia que tem de ser carregada

A bola de futebol oficial do Mundial2022, 'Al Rihla', tem tanta tecnologia que além de ser enchida com ar, também tem de ser carregada.

Fabricada pela Adidas, a bola, que foi nomeada com a palavra árabe para "a viagem", tem um sensor no interior que mede dados como velocidade e direção e permite analisar distâncias e marcar foras de jogo pelo VAR, segundo o jornal britânico Daily Mail.

O sensor é alimentado por uma pequena bateria que a Adidas revelou que dura seis horas em utilização ativa e 18 dias quando não está a ser utilizado. Pesa apenas 14 gramas e fornece dados de localização da bola em tempo real, com câmaras colocadas à volta do campo para ajudar os árbitros com várias decisões.

"Sempre que algum jogador toca na bola o sistema apanha esse toque a 500 frames por segundo", disse Maximillian Schmidt, co-fundador e director-geral da KINEXON, que fabricou o sensor.

"Os dados são enviados em tempo real dos sensores para um sistema de posicionamento local (LPS), o que envolve uma configuração de antenas de rede instaladas à volta do campo de jogo que recebem e armazenam os dados para utilização imediata", acrescentou.

"Quando uma bola é enviada para fora dos limites das câmaras durante o decorrer do jogo, e uma nova bola é lançada para a substituir, o sistema backend da KINEXON muda automaticamente para a entrada de dados da nova bola sem necessidade de intervenção humana", revelou Schmidt.

O olho de falcão, que muitos fãs do desporto associam ao cricket e ao ténis, é outra das funcionalidades

Franziska Loffelmann, Directora de Design de Gráficos de Futebol e Hardwear da Adidas disse que a "bola é muito rápida". O novo design permite que a bola mantenha uma velocidade significativamente mais alta do que outras, à medida que é enviada pelo ar", acrescentou.

Essa velocidade extra vem dos materiais com que é feita, tintas e colas à base de água, com covas na pele, o que também dá uma sensação de maior suavidade, ao invés de utilizar texturas em relevo como nas bolas anteriores.