O Brasil é apontado como o grande candidato a vencer o Mundial 2022, no Qatar. O país da América do Sul é um crónico favorito àquele que é considerado o maior evento desportivo do Mundo mas na Ásia vai ter que contar com a concorrência de França, atual detentor do título, a Alemanha e, também, dos ‘arqui-inimigos’ da Argentina.









