O Brasil venceu esta quinta-feira a Sérvia por 2-0 na estreia no Mundial do Qatar, repetindo pelos mesmos números a vitória do Mundial de 2018, na Rússia. Richarlison, avançado do Tottenham, foi a figura do jogo, ao apontar os dois golos em onze minutos - 62’ e 73’.



O Brasil dominou o jogo todo, teve mais posse de bola (58%) e fez 10 remates à baliza contra nenhum da Sérvia.









