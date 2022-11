A seleção brasileira venceu a Suíça por 1 - 0, esta segunda-feira, e apurou-se para os oitavos de final do Mundial2022 no Qatar.Os canarinhos abriram o marcador aos 83 minutos com golo de Casemiro.Os jogos da última jornada do grupo G estão marcados para as 19h, esta sexta-feira, o Brasil mede forças com os Camarões e a Suíça com a Sérvia.O Brasil torna-se, assim, a segunda equipa a carimbar o passaporte para os oitavos de final depois da França.