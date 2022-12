O Brasil apurou-se, esta segunda-feira, para os quartos de final do Mundial do Qatar, após vencer Coreia do Sul, de Paulo Bento, por 4-1Os canarinhos terminaram o primeiro tempo a vencer por 4-0, com golos de Vinicius Jr, aos sete minutos, Neymar de grande penalidade aos 13 minutos, Richarlison aos 29 minutos e Lucas Paquetá aos 36.Na segunda parte, os sul coreanos reduziram aos 76 minutos por Paik Seung-ho.A seleção sul americana vai defrontar a Croácia, nos quartos-de-final, esta sexta-feira às 15h.