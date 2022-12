Bruno Fernandes arrasa arbitragem: "Vou dizer o que tenho a dizer. Eles que se f... depois"

Bruno Fernandes não conteve o desagrado para com a arbitragem do argentino Facundo Tello, após a derrota de Portugal com Marrocos nos 'quartos' do Mundial."Não me toques, vou dizer o que tenho a dizer. Eles que se f... depois", disse o médio ao assessor da FPF, na zona mista, antes de disparar: "É muito estranho termos um arbitro que ainda tem a sua seleção em competição e não termos um português. Os nossos apitam Liga dos Campeões, por isso têm qualidade e nível para estar aqui. Estes não apitam Champions, não estão habituados a este tipo de jogos, não têm andamento para isto. Claramente inclinaram o campo. Na 1.ª parte existe penálti claro sobre mim. Fico isolado e nunca na vida me vou deixar cair no momento em que estou sozinho frente ao guarda-redes e posso rematar à baliza numa situação daquelas."