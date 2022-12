bruno Fernandes integra o onze ideal da fase de grupos do Mundial para a ‘Goalpoint’. A plataforma atribuiu notas de zero a dez aos jogadores (através de uma fórmula de cálculo baseada apenas em dados estatísticos) e selecionou os 11 atletas com melhor nota média em cada posição (com um mínimo de 135 minutos em campo).









