Carlos Queiroz fora do Mundial. EUA e Inglaterra seguem para os oitavos de final

A seleção iraniana perdeu por 1-0 com os EUA, esta terça-feira, e está fora do Mundial2022, no Qatar.Os Estados Unidos inauguraram o marcador aos 38 minutos com golo de Pulisic. Os norte americanos aumentaram a vantagem nos descontos da primeira parte, mas o golo foi anulado por fora de jogo.Termina assim a participação de Carlos Queiroz e de Taremi, o avançado do FC Porto, no Mundial 2022.No outro jogo do grupo B, a Inglaterra venceu o País de Gales por 3-0. Os autores dos golos foram Marcus Rashford , que bisou na partida, e Phil Foden.Na próxima fase da competição, a Inglaterra vai defrontar o Senegal e os Estados Unidos vão medir forças com os Países Baixos.